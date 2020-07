La COVID-19 s'est infiltrée à l'hôpital Queen Elizabeth de Charlottetown

Cet homme âgé d'une quarantaine d'années a été en contact avec l'octogénaire dont l'infection a été confirmée dimanche.

Les autorités insulaires de la santé demandent à toute personne ayant voyagé à bord du vol 654 du transporteur aérien Westjet entre Toronto et Charlottetown, le 2 juillet dernier, de contacter le 8-1-1. C'est à bord de ce vol que le travailleur de la santé est rentré chez lui après avoir voyagé à l'extérieur de la région atlantique.

Le quarantenaire a subi un premier test de dépistage négatif à son retour à l'Île-du-Prince-Édouard. Il a pu retourner au travail deux jours plus tard. Il a fait sept quarts de travail à l'urgence de l'hôpital Queen Elizabeth entre le 4 et le 11 juillet derniers.

Cette situation préoccupe la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison, qui redoute une possible transmission communautaire du nouveau coronavirus. On a deux cas liés à l'hôpital. Ça m'inquiète qu'on puisse en voir d'autres , a-t-elle déclaré lors d'un point de presse, lundi matin.

L'Île-du-Prince-Édouard a confirmé huit nouveaux cas de la COVID-19 depuis une dizaine de jours, ce qui porte à 35 le nombre d'infections dans la province depuis le début de la pandémie.

Les autorités de la santé disent avoir été en mesure, dimanche, de faire un subir un premier test de dépistage à tous les contacts de l'octogénaire. Elles croient être en mesure, lundi, de rejoindre et faire subir des tests à tous les contacts du travailleur de la santé, qui sont estimés à une centaine de patients et plus d'une centaine de collègues de travail.

La Dre Heather Morrison affirme que les mesures de protection ont été renforcées à l'hôpital Queen Elizabeth, où les visites sont à nouveau limitées jusqu'à nouvel ordre.

La dame âgée de plus de 80 ans dont l'infection a été confirmée, dimanche, s'était rendue plus tôt à l'urgence de l'hôpital de Charlottetown pour des ennuis de santé qui ne semblaient pas liés au coronavirus à première vue. C'est lors de cette visite qu'elle a été en contact avec le travailleur de la santé dont l'infection a été confirmée, lundi.

Selon les autorités, ces deux plus récents cas de COVID-19 n'ont aucun lien avec une éclosion liée à un voyageur en provenance des États-Unis qui aurait transmis la maladie respiratoire à un Insulaire, qui l'aurait ensuite lui-même transmise à quatre autres personnes, dont une employée d'une résidence pour aînés, la Villa Whisperwood.

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, précise que ces nouveaux cas ne remettent pas en cause, pour l'instant, l'adhésion de sa province à la bulle de déconfinement atlantique.

Plus de détails à venir.