Affaire Unis : Justin Trudeau admet avoir commis une erreur

J’aurais dû me retirer des discussions, et je ne l’ai pas fait , a dit le premier ministre Trudeau au sujet du programme UNIS. Je m’en excuse profondément , a-t-il ajouté.

Outre le premier ministre, on apprenait ce matin dans les pages du Globe and Mail que l’actuel ministre des Ressources naturelles Seamus O’Regan et la cheffe de Cabinet du gouvernement Katie Telford ont également des liens étroits avec l’organisme UNIS.

Le quotidien a rapporté que M. O’Regan et Mme Telford ont aidé à amasser plusieurs centaines de milliers de dollars pour l’organisme avant que les libéraux ne forment le gouvernement.

L'organisme UNIS – connu sous le nom de WE Charity, en anglais – avait été choisi par le gouvernement fédéral pour gérer les 900 millions de dollars de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. UNIS aurait reçu 19,5 millions de dollars pour la gestion du programme.

Mais l'octroi de ce contrat sans appel d'offres a provoqué une levée de boucliers en raison de liens apparents entre l'organisme et la famille Trudeau. Les deux parties ont dû annuler ce contrat.

Justin Trudeau répète que la fonction publique non partisane a recommandé de confier la gestion du programme de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant à UNIS.

Hier, le Parti conservateur a fait savoir qu’il prévoit convoquer Justin Trudeau devant le comité permanent des finances de la Chambre des communes pour qu'il explique la décision de son gouvernement de donner le contrat à UNIS.

De plus, les conservateurs ont réclamé vendredi une enquête policière pour savoir si Justin Trudeau a commis une fraude envers le gouvernement dans l’affaire du contrat octroyé à l’organisme UNIS.

M. Trudeau est déjà visé par une enquête du commissaire à l'éthique pour un éventuel conflit d'intérêts dans l'octroi de ce contrat, puisque les liens de longue date de sa famille avec UNIS sont bien connus.

De surcroît, CBC et le site web Canadaland révélaient jeudi que la mère et le frère du premier ministre ont reçu une somme d’environ 300 000 $ de la part d’UNIS pour des discours prononcés à titre de conférenciers.

Par ailleurs, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, ne s'est pas récusé de l'examen par le gouvernement d'un contrat de 19,5 millions de dollars pour UNIS, malgré la collaboration de deux membres de sa famille immédiate avec l'organisation caritative, a signalé CBC vendredi.

Les deux filles de Bill Morneau ont des liens très étroits avec l’organisation, et l'une d'elles en est une employée rémunérée.