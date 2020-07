La mort tragique des deux petites Norah et Romy provoque un élan de sympathie un peu partout au Québec. Un ami et ancien policier de la Ville de Montréal, Denis Lévesque, vient de lancer une campagne de sociofinancement afin de venir en aide à la famille.

La page Les petites soeurs Carpentier a été lancée dimanche sur le site gofundme.com. Près de 14 000 dollars ont été amassés en moins de 24 heures.

Je me suis assuré que c'était fait dans les règles, que l'argent irait bel et bien à la maman pour couvrir les funérailles et toutes les dépenses qui entourent la situation. Cet argent n'est pas là pour couvrir mes frais. Je fais cela pro bono , affirme l’avocat qui représente la famille de Norah et Romy, Maxime Roy. Ce dernier confirme qu'il s'agit de la campagne officielle pour la famille.

D'autres campagnes de sociofinancement ont été créées au cours des derniers jours, mais elles ont été pour la plupart supprimées du site par la suite.

L'objectif est de récolter 50 000 dollars.

Le parc des Chutes-de-la-Chaudière à Lévis est devenu un lieu de mémoire et de recueillement pour une population bouleversée par la mort des deux fillettes. Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

Inquiétude à Saint-Apollinaire

Les policiers sont toujours nombreux à Saint-Apollinaire pour tenter de retrouver le père des fillettes, Martin Carpentier.

Ils concentrent leurs recherches dans un boisé de 15 à 20 kilomètres carrés, près du rang Saint-Lazare.

Selon le maire, Bernard Ouellet, l’inquiétude est de plus en plus grande chez les citoyens du secteur.

On commence à sentir un stress depuis deux jours. Il y a un risque plus élevé. On ne sait pas comment M. Carpentier peut réagir. Bernard Ouellet, maire de Saint-Apollinaire.

Nos portes sont barrées, les policiers de la SQ viennent rencontrer les gens à leur maison, on vérifie nos cabanons avec eux. C’est sûr que ça crée un stress. Il y a aussi les hélicoptères, les routes barrées. On se demande s’il est encore sur le territoire, s’il est proche de nos maisons , affirme Bernard Ouellet lors d'une entrevue à l'émission Première heure.

Les policiers doivent circuler dans une zone densément boisée dans le but de retrouver Martin Carpentier. Photo : Ivanoh Demers

Le boisé rend également le travail de recherche des policiers plus difficile.

C’est très, très dense. Beaucoup de feuillus et beaucoup de chemins qui se croisent. À travers de ça, il y a un paquet de petites terres privées, de lots à bois avec plus d’une centaine de chalets, de cabanes à sucre, des cabanons de toute sorte. On ne peut pas voir tous les sentiers du haut des airs , décrit le maire.

Bernard Ouellet rappelle aux citoyens, même si leurs intentions sont bonnes, de ne pas participer aux recherches de leur propre chef.