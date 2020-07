Des ponts patrimoniaux passés au peigne fin

Cette évaluation aurait toutefois dû être faite il y a 14 ans. L'orientation ministérielle sur l'identification et la gestion des ponts à valeur patrimoniale, adoptée en 2005, exigeait du ministère des Transports qu'il procède à cette évaluation au cours de l'année 2006.

La porte-parole régionale du MTQministère des Transports , Sophie Gaudreault, mentionne tout de même que les ponts patrimoniaux ont été identifiés depuis un certain temps et que les travaux menés depuis le dépôt de cette orientation n'ont pas altéré leur valeur.

L'évaluation viendra donner une cote, à savoir est-ce que c'est patrimonial faible, modéré ou élevé et le Ministère ne travaillera pas de la même façon, même pour une intervention plus mineure , mentionne la porte-parole.

En 2005, on évaluait à environ 350 le nombre de ponts patrimoniaux au Québec, dont 83 étaient la propriété du MTQministère des Transports du Québec .

Les ponts à valeur patrimoniale, différents par leurs matériaux et leurs technologies, sont voués à la disparition si les interventions qui y sont pratiquées ne sont pas adaptées ou si leur entretien fait défaut. Orientation ministérielle sur l'identification et la gestion des ponts à valeur patrimoniale, 2005

Le pont couvert de Saint-René au-dessus de la rivière Matane (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Travail terrain dès septembre

Pour effectuer les évaluations, la direction régionale de Transports Québec a embauché la Coopérative de travail l'Enclume, une firme montréalaise spécialisée dans la mise en valeur des territoires. Aucune entreprise de la région ne disposait d'une telle expertise, selon la porte-parole du MTQministère des Transports du Québec .

Le Ministère ne détient pas non plus une telle expertise à l'interne.

Une équipe prendra donc la route vers la fin de l'été et examinera chacun des 17 ponts pour évaluer leur valeur architecturale, par exemple selon les matériaux utilisés et leur provenance, les innovations technologiques, son concepteur. Mais l'analyse sera beaucoup plus poussée, note l'urbaniste de la coopérative, Christophe-Hubert Joncas.

On va regarder les documents d'archives, on essaie d'avoir une analyse sociale, l'importance pour la communauté de ce pont-là.

Dans plusieurs cas, précise-t-il, les ponts représentent beaucoup plus qu'un simple ouvrage de génie civil et témoignent des liens entre communautés et de l'ouverture du territoire.

Ce pont, situé à Cascapédia-St-Jules, fait partie de ceux qui seront évalués par le MTQ (archives). Photo : Radio-Canada / Pierre Cotton

Même les graffitis taillés dans le bois des ponts couverts, sous l'impulsion de la passion du moment, peuvent témoigner de l'importance de l'ouvrage pour la communauté, souligne l'urbaniste.

On peut noter toutes formes d'inscriptions, par exemple, “Jean-Marc aime telle personne”. On rigole, mais ce sont toutes des formes d'appropriation. Christophe-Hubert Joncas, urbaniste, Coopérative de travail l'Enclume

Liste des 17 ponts appartenant au ministère des Transports du Québec qui feront l'objet d'une analyse patrimoniale Cascapédia-Saint-Jules : les deux ponts qui enjambent la rivière Petite-Cascapédia

: les deux ponts qui enjambent la rivière Petite-Cascapédia Métis-sur-Mer : pont couvert de la rivière Tartigou

: pont couvert de la rivière Tartigou Saint-René : les deux ponts couverts

: les deux ponts couverts Saint-Ulric : pont couvert de la rivière Blanche

: pont couvert de la rivière Blanche Baie-des-Sables : pont de la route 132 qui traverse le cours d'eau Basque

: pont de la route 132 qui traverse le cours d'eau Basque Routhierville : pont couvert

: pont couvert Amqui : ancien pont couvert Beauséjour de Sainte-Odile-sur-Rimouski, déménagé en 2005 au parc Marcel-Brochu

: ancien pont couvert Beauséjour de Sainte-Odile-sur-Rimouski, déménagé en 2005 au parc Marcel-Brochu Grand-Métis : pont Arthur-Bergeron

: pont Arthur-Bergeron Rimouski (Mont-Lebel) : pont couvert

: pont couvert Rimouski (Bic) : pont de l'avenue de Saint-Valérien au centre du village du Bic

: pont de l'avenue de Saint-Valérien au centre du village du Bic Saint-Antonin : ponts du 1 er rang et du chemin du Lac qui traversent la rivière du Loup

: ponts du 1 rang et du chemin du Lac qui traversent la rivière du Loup Saint-Pacôme : pont de la rivière Ouelle

: pont de la rivière Ouelle Rivière-Ouelle : pont métallique vert de la route 132 situé au centre du village

: pont métallique vert de la route 132 situé au centre du village Dégelis : pont du parc linéaire du Petit Témis Source : Ministère des Transports du Québec, direction régionale du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le pont Arthur-Bergeron déjà dans une classe à part

Le pont Bergeron surplombe la rivière Mitis Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

La porte-parole du ministère précise que dans le cas du pont Arthur-Bergeron, qui doit être remplacé prochainement, le ministère n'a pas attendu l'analyse externe et a toujours considéré cet ouvrage datant des années 30 comme un pont patrimonial de grande valeur.

Le pont sera préservé et cédé aux municipalités dans le cadre d'un projet de parc régional.

Le contrat octroyé à la Coopérative de travail l'Enclume s'élève à 69 000 $.