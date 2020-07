Oshawa embauche des agents de sécurité pour chasser les sans-abri, selon des militants

La Ville a accordé un contrat de trois mois se chiffrant à 100 000 $ à la firme CDN Protection.

Même si des photos montrent des agents de la firme de sécurité en patrouille à Oshawa avec des bergers allemands par le passé pour des établissements privés, le maire Dan Carter assure que CDN Protection n'utilisera pas son unité canine en vertu du contrat conclu avec la Ville.

Selon la motion adoptée par le conseil municipal pour justifier l'octroi du contrat, il y a eu une augmentation au centre-ville de l'usage de drogue, du vandalisme, des graffitis, des défécations en public et de l'itinérance depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le groupe de militants anti-pauvreté DIRE affirme toutefois que cet argent aurait été mieux dépensé en l'investissant dans les services communautaires.

Avec 100 000 $, la Ville aurait pu offrir de nombreuses heures d'aide psychologique et de thérapie, de traitement [contre les dépendances] à la drogue et l'alcool et des places dans les refuges , affirme la directrice de DIRE, Christeen Thornton.

Pour elle, le recours à des agents de sécurité ne va qu'exacerber les tensions existantes entre la Ville et un groupe déjà extrêmement marginalisé.

Le conseiller municipal à l'origine de la motion, Bradley Marks, assure qu'il n'avait « pas d'intentions malicieuses » à l'endroit des sans-abri. L'objectif est de créer un environnement accueillant pour tous les résidents d'Oshawa, affirme-t-il, pas seulement ceux qui souffrent d'une dépendance, par exemple.

Sandra McCormack, la directrice du refuge pour femmes Denise House, pense toutefois qu'il manque une pièce au puzzle. Où dit-on à ces gens d'aller et comment les aide-t-on? dénonce-t-elle.

Le maire Carter indique, lui, que la firme CDN Protection a été choisie en partie parce que ses agents sont formés dans la désescalade de force et l'aide médicale d'urgence.