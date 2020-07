Hausse de demandes d'aide chez Momenthom à Sherbrooke

Les demandes au service de relation d’aide chez Momenthom ont bondi de 40% depuis un an et demi, selon le directeur général de l’organisme, François Poirier.

Contrairement à la femme, les hommes ont tendance à tarder avant de demander de l’aide. On leur rappelle de ne pas tarder, il existe de l’aide à Sherbrooke et en Estrie. Appelez-nous, on peut vous aider et plus vous attendez, plus ça sera long à vous sortir de cette détresse , explique M. Poirier.

À écouter : Deux services d'aide sont offerts chez Momenthom

L’organisme gère également une maison d’hébergement, Oxygène, pour des pères et leurs enfants qui auraient besoin, par exemple, de remonter la pente après une séparation .

Un autre service gratuit

Par ailleurs, le service d’intervention LigneParents est offert 24 heures par jour, sept jours par semaine.

C’est un service de première ligne que tout le monde peut consulter, confidentiel et gratuit. Myriam Day-Asselin, coordonnatrice expertise et innovation, LigneParents

Avec le confinement, notamment, la coordonnatrice expertise et innovation pour LigneParents, Myriam Day-Asselin, ajoute que le nombre de demandes a augmenté.

Il y a plus de parents au bout du rouleau. […] Beaucoup de parents qui vivent du stress et de la déprime. C’est important que les parents puissent aller chercher de l’aide , dit-elle.