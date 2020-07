Statue de John A. Macdonald à Regina : la Ville de nouveau pressée de la déplacer

Selon Alok Udagama, qui a assisté au rassemblement, la statue devrait être déplacée dans l’édifice de l’Assemblée législative ou encore dans un musée.

Une telle mesure ferait en sorte, selon elle, que l’implication politique de John A. Macdonald dans la création de la Loi sur les Indiens et du système de pensionnats autochtones puisse être reconnue, sans toutefois qu’elle soit trop visible.

Selon la Commission de vérité et réconciliation du Canada, les mesures du gouvernement de John A. Macdonald faisaient partie d’une politique visant à éliminer les peuples autochtones comme peuples distincts et à les assimiler contre leur gré à la société canadienne.