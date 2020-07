Des chalets isolés par un glissement de terrain en Haute-Mauricie

Des dizaines de chalets et leurs occupants se retrouvent coupés du monde en Haute-Mauricie après un glissement de terrain dans la ZEC Jeanotte.

Des chemins forestiers ont été emportés dimanche après-midi en raison des fortes pluies de samedi.

Entre 50 et 75 personnes sont isolées selon la députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif.

Elle indique sur sa page Facebook que la Sûreté du Québec et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sont sur place et procéderont lundi à l'évacuation des gens qui le souhaitent

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a aussi été avisé de la situation, toujours selon la députée.

Une rencontre de l’organisation municipale de sécurité civile de La Tuque doit avoir lieu lundi pour faire le point sur la situation.