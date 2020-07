Réouverture de La Ronde le 25 juillet

Jusqu'au 2 août, seuls les membres et les détenteurs d'un passeport-saison seront admis afin de privilégier une fréquentation réduite.

Tous les visiteurs pourront fréquenter La Ronde à compter du 3 août.

La compagnie Six Flags, propriétaire du parc d'attractions, s'affaire d'ici là à mettre en oeuvre des mesures de sécurité et des protocoles d'hygiène accrus pour protéger les visiteurs et les employés.

Un système de réservation en ligne a été établi pour gérer l'affluence, programmer le nombre d'entrées par jour et décaler les heures d'arrivée afin de minimiser l'exposition de proximité.

De plus, une imagerie thermique sera utilisée pour vérifier la température des gens.

Tous les visiteurs âgés de deux ans et plus et tous les employés devront porter un masque couvrant le nez et la bouche pendant leur séjour.

Sur le site, des marqueurs de distance seront ajoutés dans les aires des files d'attente pour les manèges, les toilettes, les boutiques et les restaurants.

Les visiteurs seront séparés par des rangées ou des sièges vides dans tous les manèges. De plus, des équipes de nettoyage ont été mises en place.