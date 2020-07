Le masque obligatoire dans le transport en commun... et bientôt dans les lieux publics

Cette mesure, annoncée à la fin juin par le gouvernement Legault, vient d'entrer en vigueur.

Elle ne concerne toutefois pas les enfants de moins de 12 ans, pour lesquels le masque est fortement recommandé, mais pas obligatoire.

Dans nos régions, les usagers devront donc porter des masques sur tous les bateaux de la Société des traversiers du Québec (STQ), de même que sur le NM Trans Saint-Laurent, qui effectue la traversée entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, dans les Citébus et Taxibus de Rimouski, ainsi que dans les véhicules de la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, notamment.

Le gouvernement donne 14 jours aux usagers pour se conformer à cette nouvelle exigence, après quoi ils ne pourront monter à bord des transports en commun s'ils ne portent pas de couvre-visage.

Québec doit d'ailleurs annoncer cet après-midi que le masque deviendra obligatoire dans tous les lieux publics fermés à compter du 18 juillet.

Québec annoncera que le couvre-visage deviendra obligatoire dans les lieux publics fermés (archives). Photo : iStock / Alex Potemkin

Le gouvernement veut ainsi éviter la propagation du virus, à l'aube des vacances de la construction.

Dans l'Est-du-Québec, le nombre de cas de COVID-19 est resté relativement stable au cours des dernières semaines au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Une éclosion survenue à la scierie des Outardes de Baie-Comeau a cependant alourdi le bilan de la Côte-Nord.

Le Bas-Saint-Laurent demeure la région du Québec la moins touchée proportionnellement à sa population.