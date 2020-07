Les retards pour les chirurgies électives s’accumulent à Ottawa, même si les hôpitaux rouvrent

Les patients ont hâte d’en finir avec leurs opérations. Les médecins sont anxieux, tout le personnel hospitalier est anxieux. On veut recommencer à traiter nos patients , souligne le Dr Stéphane Roux, médecin-chef de l’Hôpital Montfort. Il faut leur prodiguer des soins, mais il faut le faire de manière sécuritaire et efficace.

Le Dr Stéphane Roux, médecin-chef de l’Hôpital Montfort d'Ottawa Photo : Gracieuseté de l'Hôpital Montfort

Si l’Hôpital d’Ottawa a repris ses chirurgies électives à 90 % de sa capacité normale, l'Hôpital Montfort fonctionne seulement à 50 % de sa capacité. Un constat semblable s’impose à l’Hôpital Queensway Carleton, qui traite environ 56 % des cas non urgents qu’il était capable de gérer avant la pandémie.

Le temps d’attente pour des chirurgies électives dans la région d'Ottawa était déjà long avant la COVID-19 – et la durée a bondi depuis. Pourtant, aucun hôpital ne semble tenir un décompte exact du nombre de patients sur leurs listes d’arriérés.

L'Hôpital Montfort ne fonctionne qu'à 50 % de sa capacité en matière de chirurgies électives (archives). Photo : Hôpital Montfort

À Queensway Carleton, on estime que la COVID-19 et les restrictions qu’elle a imposées ont forcé l’annulation de 1800 chirurgies, dont des opérations pour les hanches, les genoux et les épaules. Ces procédures sont essentielles pour maintenir la qualité de vie des patients, même si elles ne mettent pas leur vie en danger.

Les gens souffrent

Le médecin-chef par intérim à l'Hôpital Queensway-Carleton, le Dr Raj Prihar, n’a pas pu mettre les pieds dans sa salle d’opération pendant des semaines depuis le 13 mars. Il a finalement repris du service la semaine dernière, mais il doit maintenant déterminer quels patients rencontrer en priorité.

Au cours des trois derniers mois, les problèmes d’articulation de mes patients se sont parfois détériorés au point qu’ils ont perdu presque toute leur mobilité à cause de la douleur. Certains doivent maintenant utiliser des marchettes ou des fauteuils roulants , relate le médecin.

Les plages horaires dédiées aux chirurgies électives dans les hôpitaux d’Ottawa et de Queensway Carleton ont été prolongées. Les blocs opératoires sont également ouverts les fins de semaine.

Le Dr Prihar note que plusieurs facteurs empêchent les hôpitaux de revenir à 100 % de leur capacité.

Le Dr Raj Prihar est médecin-chef par intérim de l'Hôpital Queensway Carleton. Photo : Gracieuseté de l'Hôpital Queensway Carleton

Il y a d’abord des enjeux de personnel. Certains employés sont en vacances pour une partie de l’été, et 25 travailleurs à temps plein sont mobilisés à la clinique de dépistage de la COVID-19 de l’ouest de la ville.

Le personnel hospitalier d’Ottawa a également prêté main-forte dans bon nombre de foyers de soins de longue durée un peu partout dans la région durant les derniers mois.

Les hôpitaux doivent aussi composer avec des pénuries de médicaments, particulièrement des anesthésiques, en plus d’adapter leurs façons de faire aux lignes directrices de la santé publique ontarienne.

Les patients qui ont longtemps attendu commencent à recevoir des appels pour leur chirurgie, mais les listes elles-mêmes continuent de s’allonger avec un afflux de nouveaux malades.

Il y a une priorisation des cas les plus sévères, ceux qui ont des besoins urgents. On va les voir immédiatement , fait valoir le Dr Roux. On essaye d’accélérer la cadence du mieux qu’on peut. Évidemment, cette augmentation n’est pas linéaire à cause des défis qu’on rencontre.

L'Hôpital Queensway Carleton d'Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Danny Globerman/CBC

Une approche régionale

Des solutions régionales sont à l'étude pour les hôpitaux d’Ottawa et ceux à l’extérieur de la ville. Par exemple, si ça fonctionne pour vous et votre équipe de soins, on pourrait faire la procédure dans un autre hôpital de la région , indique la Dre Viriginia Roth, médecin-chef de l’Hôpital d’Ottawa.

De son côté, le Dr Prihar espère que l’Hôpital Queensway Carleton puisse revenir bientôt à 75 % ou 80 % de sa capacité en matière de chirurgies électives. Tout dépendra de ce qui va se passer dans la communauté, prévient-il cependant.

Cela va dépendre de la disponibilité de l’équipement de protection individuelle. Il faudra aussi veiller au maintien de la distanciation à l’hôpital pour prévenir une nouvelle flambée de COVID-19 , souligne-t-il.

D'après les informations de Julie Ireton de CBC