Le gouvernement fédéral versera plus de 16 millions de dollars à 46 entreprises et organismes québécois pour la mise au point de « solutions innovantes ».

La ministre du Développement économique régional Mélanie Joly en fera l'annonce à l'occasion d'un point de presse, à Montréal, lundi matin.

L'aide financière s'élève en tout à plus de 16,2 millions de dollars.

Dans son communiqué, le ministère souligne que l'innovation jouera un rôle prépondérant dans la lutte contre les effets dévastateurs de la pandémie .

Parmi les entreprises qui obtiendront cette aide financière figurent l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET) et le Centre de l'entrepreneurship technologique de l'ETS (Centech) qui recevront conjointement 5 millions de dollars pour le développement des services spécialisés aux start-up innovantes et à fort potentiel .

Le Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal recevra 1,7 million de dollars pour l'accompagnement et le conseil dans la création et le démarrage d'entreprises technologiques et innovantes par le biais de services d'incubation d'entreprises.

Deux projets recevront au moins une aide d'un million de dollars : le Centre de collaboration MiQro Innovation, en Montérégie, et Québec International/Entrepreneuriat Laval.