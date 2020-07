L'actrice Kelly Preston est décédée

L'actrice, qui a interprété des rôles dans les films Twins et Jerry Maguire souffrait de la maladie depuis deux ans.

C'est son mari, l'acteur John Travolta, qui a confirmé la nouvelle dans un message publié sur Instagram.

C'est avec tristesse que je vous informe que ma magnifique épouse Kelly a perdu son combat contre le cancer du sein. (...) Elle s'est battue avec courage avec l'amour et le soutien de ses proches. (...) Son amour et sa vie ne seront pas oubliés .

Kelly Preston et John Travolta ont été mariés pendant 29 ans et ont partagé l'écran à plusieurs occasions. Photo : Reuters / Danny Moloshok

Née Kelly Kamalelehua Smith à Honolulu dans l'archipel hawaïen, elle est devenue Kelly Preston lorsqu'elle a obtenu son premier rôle au cinéma en 1985 dans la comédie romantique Mischief. Elle a joué plusieurs rôles au cinéma dans les films SpaceCamp,For Love of the Game et Battlefield Earth.

Plus récemment, elle a partagé l'écran avec son mari en 2018 dans le film Gotti.

Kelly Preston a rencontré celui qui allait être son époux pendant près de 30 ans sur le plateau du film The Experts en 1987. Le couple s'est marié en 1991 à Paris et a eu trois enfants. Le fils aîné du couple, Jett, est décédé en 2009.