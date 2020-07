Martin Carpentier demeure introuvable, malgré l’imposant déploiement policier

Un important périmètre de sécurité est toujours en place dans une zone densément boisée de Saint-Apollinaire près des rangs Saint-Lazarre et Bois-Joly.

Des objets ont été trouvés dans le secteur et la SQ vérifie s'ils ont un lien avec l'individu recherché et pourraient permettre de faire avancer l'enquête.

Les recherches étaient toujours actives dimanche tard en soirée, avec l'aide d'un drone, d'un hélicoptère de la SQ, de gens à pied, de patrouilleurs en VTT et d'un maître-chien.

Le Groupe tactique d'intervention est aussi arrivé sur les lieux en soirée prêt à intervenir.

La densité et la grosseur du boisé dans la zone névralgique compliquent le travail des policiers. Au cours de ses recherches, la SQ prend en considération le fait que Martin Carpentier est animateur scout et qu'il aurait certaines connaissances de survie en forêt.

Les policiers estiment toutefois que la chaleur, la pluie, la fatigue et l'état psychologique de Martin Carpentier doivent avoir des répercussions sur sa condition.

La Sûreté du Québec a mis en garde la population contre les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, faisant croire que le suspect a été retrouvé.

On demande aux gens de suivre les voies officielles pour valider l’information. […] S’il vous plaît, arrêtez d’inventer des informations.

Ces fausses informations nuisent au travail des policiers en plus de faire vivre des moments difficiles aux proches des victimes , a ajouté la sergente Mathieu.

Les autorités policières demandent aussi au public de ne pas se déplacer sur les lieux de l'opération, pour éviter de compliquer le travail des policiers.

Des recherches menées au cours de la nuit de samedi à dimancheont été perturbées en raison de la présence trop nombreuse de bénévoles sur le terrain.

Les policiers suggèrent également aux résidents du secteur de garder leurs véhicules verrouillés, pour que l'homme ne puisse pas bénéficier d'un moyen de fuite.

La SQ demande à toute personne pensant avoir aperçu Martin Carpentier ou détenir une information jugée pertinente de contacter le 911 immédiatement.

Martin Carpentier portait un t-shirt gris et un jeans. Il pèse 59 kilos (130 livres) et mesure 1,78 mètre (5 pieds et 10 pouces).