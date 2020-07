Une forte demande fait tomber en panne le système de réservations des piscines

Les trois plus grandes piscines municipales, Kitsilano, Second Beach et New Brighton demandent aux nageurs de réserver un créneau horaire.

La mesure permet de limiter le nombre d’entrées et donne du temps pour nettoyer les surfaces afin de réduire la propagation de la COVID-19.

Dimanche, le serveur est tombé en panne pendant 45 minutes, peu après la mise en ligne des réservations. Par ailleurs, il n’y a aucune place de libre pour que les nageurs puissent faire des longueurs dans les piscines Kitsilano et Second Beach qui ont affiché complet avant midi.

Il est évident que les gens attendaient avec impatience de pouvoir rentrer dans l’eau et nager , constate Peter Fox, superviseur des services aquatiques à la Commission des parcs de Vancouver.

À la piscine de Kitsilano, les nageurs peuvent faire des longueurs pendant 45 minutes le matin. Le temps est limité à 25 minutes en soirée, dit M. Fox.

Les piscines de Vancouver sont fermées depuis le mois de mars. Les piscines extérieures ouvrent traditionnellement le long week-end de mai.

D'après les informations de Maryse Zeidler