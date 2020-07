C’est ce que réclame la famille d'un résident hébergé dans un établissement de soins de longue durée d'Ottawa qui fait face à une éclosion de COVID-19.

Le foyer Extendicare Medex, situé sur le chemin Baseline, est en effet aux prises depuis jeudi dernier avec une épidémie de COVID-19 – un résident et un employé ayant été testés positifs au coronavirus – d’après Santé publique Ottawa (SPO).

Si l’on se fie aux directives sanitaires en cas d’éclosion, les résidents doivent rester dans leur chambre. Or, les chambres du foyer Extendicare Medex ne sont pas climatisées.

Il faut faire quelque chose immédiatement , affirme Anna Lyall, dont le beau-frère vit dans cette maison de retraite. Il lui a confié que la température dans sa chambre avait atteint vendredi près de 38°C.

Dans une lettre envoyée aux membres de la famille avant l'épidémie et dont CBC a obtenu une copie, les propriétaires de la résidence privée ont déclaré qu'ils avaient déjà essayé d'installer des unités de climatisation dans les chambres, mais que l'infrastructure ancienne du bâtiment ne pouvait pas les supporter.

Anna Lyall, qui ne souhaite pas blâmer le foyer ni le personnel, s’inquiète pour la sécurité des résidents et des employés qui doivent supporter la chaleur.

Elle croit que la province doit chercher des solutions tout de suite avant qu’il ne soit trop tard.

Il faut avoir un plan sur la façon de gérer cette situation maintenant. Anna Lyall, proche d'un résident du foyer Extendicare Medex

Il faudrait faire appel au personnel hospitalier pour aider à rafraîchir les personnes âgées qui vivent dans les résidences. Est-ce que la solution passe par l’achat de plus de ventilateurs? Dans tous les cas, il faut faire quelque chose , dénonce Mme Lyall.

Les mesures en place

Dans une déclaration écrite, le foyer de soins de longue durée Extendicare Medex a expliqué travailler fort pour assurer la sécurité de ses résidents.

Nous limitons l'utilisation d'appareils électriques non essentiels pendant les périodes de pointe et nous avons changé l’horaire du service de blanchisserie pendant la nuit, afin que les appareils de refroidissement fonctionnent à un niveau optimal , a déclaré par écrit Cory Nezan, le directeur régional du foyer.

Nous surveillons en permanence la température dans toutes les unités de soins et suivons toutes les politiques d'Extendicare pour les conditions de chaleur, y compris la modification des repas pour inclure plus de liquides, des vêtements plus amples et l'élimination de la literie non nécessaire , a poursuivi M. Nezan.

La promesse de Doug Ford n'est qu'un début

La semaine dernière, le premier ministre ontarien Doug Ford s'est engagé à légiférer sur la climatisation obligatoire dans les maisons de soins de longue durée, promettant que son gouvernement avancerait rapidement .

La législation actuelle fixe une température minimale de 22°C dans les foyers pour aînés, mais pas de maximum.

Pour les établissements qui ne sont pas climatisés, la loi sur les foyers de soins de longue durée stipule que les résidences doivent se doter d’au moins une aire de refroidissement désignée distincte pour chaque groupe de 40 résidents .

La réforme de la législation sur les foyers de soins de longue durée est une chose qui aurait dû être faite il y a longtemps, selon les organismes de défenses des droits des aînés.

Nous parlons de la vague de chaleur depuis le mois d'avril. Tamblyn Watts, présidente de l’organisme CanAge

Étant donné l'évolution des recherches sur la manière dont la COVID-19 se propage, la présidente de l'organisme de défense des aînés CanAge, Tamblyn Watts, doute que les solutions temporaires de rafraîchissement soient sécuritaires pour les résidents des maisons de retraite.

Nous avons eu écho d’une grande confusion de la part des foyers de soins de longue durée, des familles et des résidents qui ont reçu des informations contradictoires sur le caractère sécuritaire ou pas des ventilateurs et de certains types de climatiseurs temporaires alors qu'il y a de nombreuses préoccupations liées à la COVID , révèle-t-elle.

Laura Tamblyn Watts est présidente de l’organisme de défense des aînés CanAge. Photo : (CBC/Tina MacKenzie)

Mme Watts soutient qu’il faut également augmenter le financement des maisons à but non lucratif et des maisons de ville afin qu'elles puissent installer des climatiseurs dans leur établissement.

Les maisons à but non lucratif – en particulier les nouvelles – doivent faire de ce sujet une priorité, selon Mme Watts.

Je pense que beaucoup de Canadiens ont de la difficulté à admettre l’idée que des millions de dollars de profits sont générés chaque trimestre, alors que des personnes âgées très fragiles, vulnérables et isolées étouffent dans leur chambre à plus de 30°C , dénonce-t-ellLa climatisation n’est pas la seule solution

Toon Dreessen, ex-président de l’Association ontarienne des architectes et président du cabinet d'architectes d'Ottawa Architects DCA, croit pour sa part que les systèmes de climatisation coûteux ne sont peut-être pas la meilleure solution.

Pour installer la climatisation correctement, il faut d’abord comprendre la structure d’un bâtiment. Si vous changez le point de rosée dans le mur, cela aura un effet sur la quantité d'énergie qui entre dans le bâtiment , explique-t-il.

L'architecte d'Ottawa Toon Dreessen croit qu'il peut être plus judicieux pour certains bâtiments – en particulier les plus anciens – d'utiliser des méthodes de conservation d'énergie pour maintenir des températures fraîches l'été. Photo : (CBC/Andrew Foote)

Bien que M. Dreessen juge les intentions du gouvernement ontarien bonnes, l'installation de la climatisation pourrait ne pas être possible partout.