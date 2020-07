Éclosion à Granby : un camp de jour fermé jusqu’au 22 juillet

Le camp de jour de l'école secondaire de la Haute-Ville, à Granby, demeurera fermé jusqu’au 22 juillet, après que deux nouveaux moniteurs et un jeune ont été déclarés positifs à la COVID-19.

Vendredi, plus d'une centaine de jeunes et d'animateurs ont subi un test de dépistage. Au total, cinq moniteurs et un participant ont reçu un diagnostic positif depuis la semaine dernière.

Des moniteurs en quarantaine

La vingtaine de moniteurs qui travaillent au camp situé à l’école Haute-Ville devront se mettre en quarantaine pendant deux semaines.

Les employés âgés de 16 à 25 ans vont devoir se soumettre à deux autres tests de dépistage avant de revenir au travail.

Une dizaine de jeunes qui faisaient parti du groupe dans lequel se trouvait le seul campeur infecté doivent eux aussi s'isoler pendant 14 jours.

Comme les groupes sont bien étanches, le reste des jeunes qui fréquentent le camp auraient peu de chance d'avoir contracté la COVID-19, selon la santé publique.

Ils vont faire de l'autosurveillance, mais ils ne sont pas empêchés dans leurs activités , précise le directeur de la santé publique Alain Poirier.

Dimanche, la région comptait huit nouveaux cas confirmés de COVID-19, selon la santé publique.