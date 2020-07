Tournoi de hockey : défi organisationnel de taille à Trois-Rivières

Pour la première fois depuis le confinement, quatre tournois de hockey interrégionaux se tenaient, cette fin de semaine, à Québec, sur les rives nord et sud de Montréal, ainsi qu’à Trois-Rivières. Si les enfants n’avaient de sourires que pour le retour au jeu, les organisateurs du tournoi en Mauricie eux, faisaient face à un défi de taille : accueillir plus de 200 athlètes et leurs accompagnateurs, tout en respectant les consignes de santé publique.