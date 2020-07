Un premier match pour le club de soccer Le Venturi de Saguenay

Les jeunes joueurs étaient au rendez-vous alors qu’ils affrontaient Les Rapides de Chaudière-Ouest.

L'enthousiasme des joueurs était palpable alors qu’une fine bruine tombait sur le terrain de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Tous les jours, j’allais m'entraîner pour être sûr d’être prêt s’il y avait une saison , lance Louis-David Huot.

C’est toujours mieux d’être mieux préparé que pas assez , ajoute son coéquipier Olivier Claveau.

Les entraînements ont commencé le 29 juin et le taux de présence est très élevé selon le directeur général du club de soccer, Maxime Pépin-Larocque.

Les jeunes sont extrêmement heureux de recommencer à jouer , dit-il.

Le club de soccer craignait que la pandémie puisse avoir raison de la saison. Heureusement, comme la situation semble sous contrôle au Québec, le gouvernement a donné le feu vert pour la reprise du sport.

Si on m’avait dit il y a un mois et demi qu’on allait recommencer au début juillet, je n’y aurais pas cru. On a travaillé très fort pour mettre la saison en place, et on est très heureux de pouvoir commencer à jouer , lance Maxime Pépin-Larocque.

C’est aussi un soupir de soulagement pour les parents des joueurs.

Avec le gouvernement qui a tout déconfiné aussi rapidement, c’était sûr que les jeux d’équipe allaient repartir rapidement, et tout le monde est content , affirme Michel Rheault qui était présent pour encourager la nouvelle équipe.

La partie s’est finalement soldée par une égalité de 1 à 1.