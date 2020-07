Le masque obligatoire dès lundi pour les usagers de la STO

Le gouvernement québécois avait annoncé il y a quelques semaines que le couvre-visage serait obligatoire dans tous les transports en commun de la province à compter du 13 juillet.

Toutefois, une période de grâce est prévue jusqu’au 27 juillet pour mettre en place cette mesure et informer la population.

À la STOSTO une campagne de sensibilisation sera lancée à partir de lundi dans l’ensemble du réseau.

Il va y avoir de l’affichage sur les autobus, sur les portes avant qui mentionnera que le masque est désormais obligatoire à bord des autobus de la STOSTO . Alexandre Meloche-Dorris, porte-parole de la STO Société de transport de l'Outaouais

Les clients ne pourront pas manquer cette information. Il va y avoir aussi du personnel qui va ratisser le réseau pour réitérer le message à la clientèle , explique Alexandre Meloche-Dorris, porte-parole de la STOSTO .

Certains usagers rencontrés à bord du réseau dimanche n’étaient pas encore au courant de l’entrée en vigueur de cette mesure. Moi , je n’étais pas au courant que c’est demain. On n’en parle pas beaucoup. Je ne pense pas que demain, tout le monde aura un masque , croit Sabrina Mineault.

Même si les usagers rencontrés affirment qu’ils auront un masque avec eux, plusieurs se montrent perplexes face à l'efficacité de cette nouvelle mesure. Je pense que je vais quand même porter un masque si c’est obligatoire, mais je vais porter un écriteau ou quelque chose pour dire que je ne suis pas d’accord et qu’il a des mesures plus efficaces pour la santé , affirme Pierre Clément.

Flou sur l’application de la loi

Malgré l’entrée en vigueur de cette mesure, de nombreuses questions demeurent concernant l’application de cette loi.

Le président du syndicat des chauffeurs de la STOSTO , Alain Gosselin, a d’ores et déjà prévenu qu’ il n’y aura aucune mesure corrective de la part des chauffeurs à l’endroit d’usager sans masque .

Les chauffeurs ne joueront pas aux policiers pour le respect du port du masque. Alain Gosselin, président du syndicat des chauffeurs de la STO STO

La STO affirme qu'elle la publication du décret gouvernemental pour décider de la façon dont elle mettra en place concrètement cette nouvelle mesure dans l’ensemble de son réseau.

Le gouvernement a annoncé qu’il y aurait un décret qui sera publié, mais on ne l’a toujours pas vu , affirme Alexandre Meloche-Dorris. À partir du moment où on en prendra acte, on pourra se prononcer sur l’application de la loi .

Alexandre Meloche-Dorris est le porte-parole de la STO. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Le flou persiste aussi concernant les modalités de l’aide financière de 400 millions de dollars promis par le gouvernement québécois aux sociétés de transports publiques de la province. Quelle est la part qui reviendra à la STO? Pour le moment, on ne le sait pas , avoue le porte-parole.

Le transporteur gatinois ne prévoit pas non plus de distribution de masques même si la situation pourrait évoluer dans les prochains jours.

Le port du masque sera obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans. Toutefois, les enfants et les personnes qui ont une condition médicale particulière ne seront pas visés par cette obligation.

Avec les informations de Fiona Collienne