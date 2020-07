Interdire les sports de combat, « une injustice qui met des carrières en péril »

Plus tôt cette semaine, le gouvernement du Québec a annoncé que les sports de combat ne seront pas permis dans la province temps et aussi longtemps qu'il n'existera pas pas de vaccin contre la COVID-19. En Outaouais et ailleurs, plusieurs acteurs du milieu perçoivent cette décision comme une injustice qui met en péril des commerces locaux et des carrières d'athlètes.