Appel à l'achat local devant la hausse du volume des matières recyclées

Toutefois, les personnes interrogées dimanche après-midi par Radio-Canada s’affichent comme des acheteurs de produits locaux.

J’achète en ligne, mais local , explique un homme.

Je préfère acheter directement dans les magasins , confie un autre passant.

Moi oui j’achète en ligne des vêtements , dit une dame interrogée sur sa consommation locale.

La mairesse Josée Néron remarque tout de même une hausse de l’achat en ligne, car les centres de tri de Saguenay débordent de cartons.

Tout ce qui est des achats en ligne sur les différentes plateformes a généré une augmentation quand même marquée de tout ce qui est emballage de carton ou de plastique dans nos centres de tri , relate Josée Néron.

Malgré tout, le carton causée par cette vague d'achats en ligne est facilement réutilisable. Cette augmentation occasionne un coût de transformation supplémentaire, mais il est compensé par la revente des matériaux recyclés.

Un beau côté de la chose, c'est qu'au moins on est capable de l'écouler. Il y a des marchés, c'est quand même des emballages de qualité, des emballages de grand format. Donc, le traitement est plus lourd, mais au moins on a un marché pour l'écouler.

Josée Néron, mairesse de Saguenay