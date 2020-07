COVID-19 : 15 300 nouveaux cas en un jour en Floride, un record sans précédent

La Floride bat ainsi le record de 11 434 nouveaux cas qu’elle avait atteint le 4 juillet.

Un total de 269 811 cas sont donc maintenant enregistrés dans l’État du sud-est des États-Unis, qui compte une population de 21,5 millions d’habitants. Avec 45 nouveaux décès, le nombre de morts atteint 4242.

Selon les statistiques de l'Université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière, 20 % des Floridiens testés pour la COVID-19 reçoivent désormais un résultat positif. Il y a un mois, ils étaient plutôt 5 %.

Malgré cette augmentation fulgurante, le gouverneur de l’État, Ron DeSantis, a refusé d’imposer le port du masque pour tous la semaine dernière, affirmant que la Floride avait stabilisé la situation .

Samedi, il a cependant laissé entendre que l’État ne passerait pas tout de suite à la prochaine phase de son déconfinement, voulant ainsi faire baisser ce taux de contamination .

En mai et en juin, l'État a rouvert une grande partie de son économie, en conservant quelques restrictions.

Samedi, certaines parties du parc d’attractions de Walt Disney World à Orlando ont par ailleurs rouvert, mais beaucoup moins de gens qu'à l'habitude se sont présentés.

33 États américains en hausse

Toujours selon l’Université Johns Hopkins, au moins 33 États américains ont vu leur nombre de nouveaux cas augmenter cette semaine, dont la Californie, le Texas et la Georgie. Quatorze sont restés stables, dont New York, et trois ont vu leurs cas diminuer : le Delaware, le Maine et le New Jersey.

En Georgie, l’un des premiers États à mettre en branle son plan de déconfinement et celui qui l’a fait de la façon la plus rapide, le gouverneur Brian Kemp a critiqué la décision de la mairesse d’Atlanta de revenir au premier stade du confinement, qui ordonne aux habitants de la ville de rester chez eux sauf pour les déplacements essentiels.

Keisha Lance Bottoms a défendu sa décision en disant que l'État avait déconfiné de manière imprudente et que les Georgiens en subissaient les conséquences .

La mairesse a reçu un résultat positif à la COVID-19 il y a une semaine. Mme Lance Bottoms ne présentait pas de symptômes, mais a décidé de se faire tester parce qu’elle et son mari, lui aussi déclaré positif, dormaient beaucoup plus que la normale depuis quelques jours.

Les États-Unis sont toujours le pays le plus affecté par la maladie à travers le monde. Au total, 3 387 470 personnes y ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie et 137 631 en sont mortes.