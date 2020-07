Le rappeur Jacobus remporte deux prix aux East Coast Music Awards

Depuis une trentaine d’années, les East Coast Music Awards (ECMA) récompensent les créateurs des scènes musicales des quatre provinces du Canada atlantique.

L’album Caviar de Jacobus, paru en 2019, a été choisi Enregistrement rap / hip hop de l’année, devant ceux de quatre artistes anglophones, HOLOS d’Aquasocks, Reborn de City Natives, Rambo de Jyay et Top Ten de Tachichi.

Caviar de Jacobus a aussi été élu Enregistrement francophone de l’année. Cy (Acadian Dream), Jacques Surette (Marche, marche, marche), Sirène et Matelot (Sirène et Matelot) et Spoutnique (Solace) étaient en nomination contre l’ancien membre du groupe Radio Radio dans cette catégorie.

Le groupe Wintersleep est sorti grand gagnant de cette édition des ECMAECMA .

In the Land Of, le 7e album studio des vétérans d’Halifax, a reçu les prix de l’Enregistrement de l’année, de l'Enregistrement de l'année par un groupe et de l'Enregistrement rock de l'année. Wintersleep a ajouté une 4e récompense, celle de la Chanson de l’année, Beneficiary.

Le groupe Wintersleep, de la Nouvelle-Écosse, à la remise des prix Juno le 2 avril 2017 à Ottawa. Photo : Reuters / Chris Wattie

Dave Sampson, d’Halifax, a reçu les prix de l’Enregistrement country de l’année et de l’Enregistrement de l’année par une étoile montante, pour All Types of Ways.

Le trio folk de l'Île-du-Prince-Édouard, The East Pointers, a remporté le prix des auteurs-compositeurs de l'année et de l'Enregistrement roots contemporain de l’année pour Yours to Break.

Le groupe Eastern Owl, basé à Saint-Jean de Terre-Neuve, a été choisi Artiste autochtone de l’année.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Les musiciennes du groupe Eastern Owl. Photo : easternowl07 / Instagram

Release, de Rich Aucoin, a été sacré Enregistrement électronique de l’année.

Tim Baker, de Terre-Neuve-et-Labrador, a reçu le prix de l’Enregistrement solo de l'année pour Forever Overhead.

Le prix du choix du public a été décerné au musicien country-folk Jimmy Rankin.

Avant la pandémie, il avait été prévu que cette édition des ECMA soit présentée à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, le 29 avril. C’est finalement une cérémonie préenregistrée, animée par l’humoriste Mary Walsh, de This Hour Has 22 Minutes, qui a été diffusée samedi.

La liste complète des gagnants de l’édition 2020 peut être consultée (en anglais) sur le site Internet de l’East Coast Music Association (Nouvelle fenêtre) .