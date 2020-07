Fréquence réduite pour la collecte du bac vert à Halifax

À lire aussi : L'économie commence à reprendre son souffle en Atlantique

Mais avec la chaleur estivale, ces lots de matières résiduelles au bord des chemins causent d’autres problèmes. Certains habitants d’Halifax remarquent que leurs bacs verts sont un peu plus odorants que d’habitude.

Cet été, les collectes des résidus alimentaires et les matières organiques sont semi-mensuelles et non hebdomadaires.

La décision de réduire les services de collecte des bacs verts a été prise par les conseillers de la municipalité régionale, à cause d’un budget déficitaire de plusieurs millions de dollars.

Des pistes de solutions

Steve Adams soutient qu’il est le seul conseiller municipal à avoir voté contre cette motion. Ma plus grande inquiétude, c’était que cette décision attire la vermine... et attire des animaux sauvages , dit-il.

Un raton laveur dans un bac vert à Gatineau, au Québec. Photo : Radio-Canada / Pascal Gervais

Mike Rod, propriétaire d’une entreprise spécialisée en nettoyage de bac vert, rappelle qu’il y a des solutions.

Ce dernier nettoie environ 250 bacs verts chaque semaine, avec de l’eau sous pression. Il conseille aux citoyens d’attendre à la dernière minute pour sortir leurs déchets.

Il est possible aussi, par exemple, de congeler tous les déchets organiques et les disposer au bac vert seulement la veille des collectes.

Cette situation nécessite un peu d’adaptation pour les résidents d’Halifax, du moins cet été. Ce sera aux conseillers municipaux de décider si cette formule de collecte tiendra la route.

D’après le reportage de Stéphanie Blanchet.