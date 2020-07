Réouverture de Service Nouveau-Brunswick lundi

Afin d’éviter des files d’attente, les clients sont invités à utiliser les services en lignes ou des Téléservices.

Nous recommandons aux résidents d’attendre quelques jours de plus avant de se rendre dans un centre de services en personne, ou bien d’effectuer leurs transactions en ligne ou par l’entremise des Téléservices s’ils sont en mesure de le faire , a déclaré la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Sherry Wilson.

La date de renouvellement des permis, immatriculations, certificats et licences a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2020.

Depuis le début de la pandémie, les services normalement disponibles dans ces centres, comme le renouvellement d’un permis de conduire, l’immatriculation d’un véhicule ou la prise d’un rendez-vous pour une épreuve de conduite, étaient offerts uniquement en ligne et par l’entremise des Téléservices.

Les employés de Service Nouveau-Brunswick ont répondu à plus de 6406 courriels entre le 20 avril et le 21 juin, et à plus de 30 000 appels téléphoniques depuis l’établissement de ce service en mars.

Les consignes sanitaires de Santé publique seront exigées pour les visiteurs.