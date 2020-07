Les recherches se poursuivent pour retrouver Martin Carpentier

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) surveillent activement un secteur densément boisé de Saint-Agapit—Saint-Apollinaire. Un important périmètre de sécurité a été établi.

Pour le moment on n'a pas localisé Martin Carpentier, on n'a pas vu Martin Carpentier, mais tout porte à croire qu'on est dans un secteur névralgique , a indiqué la porte-parole de la SQ Ann Mathieu.

Le suspect, Martin Carpentier, 44 ans, de Lévis, pèse 59 kg (130 livres) et mesure 1,78 mètres (5 pieds 10) Photo : Alerte Amber

La Sûreté du Québec demande au public de contacter le 911 immédiatement s'il pense l'avoir aperçu.

La priorité est de localiser Martin Carpentier. Alors c’est important la vigilance des citoyens. On va s’occuper de vérifier les informations communiquées , a souligné la porte-parole du corps policier.

En début de nuit, plusieurs citoyens parcouraient en voiture les chemins du secteur qui entourent le boisé où ont lieu les recherches afin d'aider les policiers.

Des membres de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Lévis, de celui de la Ville de Québec et des Forces armées canadiennes étaient à l'oeuvre samedi pour tenter de retrouver le suspect.

La mort des deux fillettes âgées de 6 et 11 ans ayant fait l'objet d'une alerte Amber et vues pour la dernière fois mercredi soir a été confirmée par la Sûreté du Québec en fin d'après-midi samedi.

Elles avaient été retrouvées à quelques minutes d'intervalle dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire plus tôt dans la journée.

Il y aura une autopsie qui sera effectuée pour confirmer la cause exacte des décès, mais il y a également la scène qui entoure la découverte des corps des deux jeunes filles qui est importante pour voir s'il y a des choses qui peuvent expliquer les circonstances , a résumé la sergente Mathieu.

Le véhicule du père avait aussi été retrouvé mercredi soir, vers 21 h 30, à la suite d'un grave accident sur l'autoroute 20 dans des circonstances qui demeurent nébuleuses. La voiture accidentée a été récupérée à des fins d'expertise.

Une tragédie nationale

Les réactions ont été nombreuses à l'annonce de la mort des deux fillettes.

En soirée samedi, le premier ministre Justin Trudeau a transmis ses condoléances aux proches.

Je suis bouleversé par cette nouvelle. Comme parent, cette tragédie est incompréhensible. J'ai le cœur brisé pour la famille et les amis de Norah et Romy. Je vous offre mes plus sincères condoléances. Tous les Canadiens pensent à vous ce soir.

Avant même que la SQ confirme le décès des deux fillettes, le premier ministre du Québec François Legault a partagé son soutien à la famille dans un message sur Twitter. Comme tous les Québécois, je suis bouleversé, sans mots. Perdre deux enfants, ce qu’on a de plus cher dans la vie, c’est incompréhensible. C’est une tragédie nationale. [...] C’est le Québec entier qui pleure avec vous aujourd’hui .

La drame a aussi ébranlé le ministre québécois de la Famille Mathieu Lacombe. J’ai le cœur en miette. Je ne peux pas comprendre. Serrez bien fort vos enfants dans vos bras aujourd’hui. Puis en tant que ministre de la Famille et papa, je vous en prie : si vous avez besoin d’aide, criez au secours.

La vice-première ministre Geneviève Guibault a écrit sur Twitter qu'une mère vit pour ses enfants, et leur survivre est un drame qu'aucun mot ne saurait traduire. Mon cœur pleure avec celui de la mère de Romy et Norah, à qui je souhaite un courage inimaginable .