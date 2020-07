Les Maisons de bouteilles de Cap-Egmont fascinent toujours, 40 ans plus tard

L’anniversaire de ces étonnantes constructions est souligné ces jours-ci. Elles ont été vues par des centaines de milliers de personnes depuis leur érection en 1980.

Le projet sans prétention du regretté Édouard Arsenault continue de surprendre, s'enthousiasme sa fille, Réjeanne Arsenault.

On n’imaginait jamais, lorsque mon père a commencé sa construction, que 40 ans plus tard, ça serait encore ici et qu'il y aurait encore des gens qui viendraient visiter.

Réjeanne Arsenault