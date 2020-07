Une bourse d’études pour plus de diversités dans les microbrasseries

Une bourse pour la diversité sera décernée chaque année à un étudiant fréquentant le programme de brassage et d’exploitation de brasseries à l’Université polytechnique Kwantlen en Colombie-Britannique qui s’identifie comme Noir, Autochtone, personne de couleur ou faisant partie de la communauté LGBT.

Cette nouvelle bourse d'études pourrait aider des gens comme Bruce Gill qui avoue ne pas se sentir toujours confortable dans le milieu de la microbrasserie.

Je travaille dans l’industrie et honnêtement, il n’y a pas beaucoup d’endroits où je me sens 100 % en sécurité en tant que personne queer et trans , indique-t-il.

Il espère que cette bourse permettra de promouvoir une véritable inclusion dans la communauté tout en pavant le chemin du succès dès le départ pour ces étudiants .

Pour le moment, 15 brasseries participent au financement de cette bourse. Le but est de regrouper 25 brasseries qui s’engageront à offrir 200 $ chacune afin de constituer une enveloppe de 5000 $ par année. La première bourse sera remise pour l’année scolaire 2020-2021.

Le fait que notre industrie est dominée par des hommes blancs, cisgenres et hétérosexuels n’est pas un secret , écrivait la microbrasserie Boombox sur Twitter le 21 juin en ajoutant vouloir faire plus pour les communautés marginalisées.