Une première clinique mobile de dépistage de la COVID-19 à Ottawa

Ce projet pilote à l’initiative de l’organisme Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN) en partenariat avec l’Hôpital d’Ottawa et des organismes communautaires de santé a permis à près d’une centaine de personnes à faible revenu ou à mobilité réduite de se faire tester.

À 12 h 45, 70 résidents du secteur s'étaient déjà fait tester au parc Ogilvie North.

Il y a beaucoup de monde qui ne peut pas voyager par autobus , affirme Stéphanie Graham de l’organisme ACORNACORN . C’est loin d’aller au parc Brewer, à Alta Vista ou à Stittsville. Nous avons besoin de prendre trois, quatre bus. Et, si vous êtes malade, et que vous voulez vous faire tester, c’est pas bon d’y aller dans les circonstances comme ça.

La médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO), Vera Etches estime que ce type de clinique mobile rend l’accès au dépistage plus facile aux populations vulnérables.

C’est vraiment important d’avoir un système accessible pour les communautés dans lesquelles les revenus sont plus bas et le risque d’avoir la COVID-19 est plus haut. Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa

Des résidents du secteur ont salué cette initiative. Parmi eux, Lauren Seward-Munday a confié : C’est mieux, parce que c’est seulement un trajet d’autobus pour moi .

Augmenter les dépistages

Pour la Dre Etches, ce type de clinique offre la possibilité d'accroître le nombre de dépistages, alors que la communauté se déconfine depuis quelques semaines et que le risque de propagation de la COVID-19 reste élevé.

C’est important à ce point-ci où le nombre de contacts augmente avec la réouverture des entreprises, c’est important pour les gens d’aller se faire dépister s’ils ont des symptômes , lance-t-elle.

À cette occasion, les intervenants en santé ont pu aussi utiliser pour la première fois une nouvelle cabine de dépistage de l’entreprise ottavienne Honey Group, permettant au personnel médical de tester les gens à l’extérieur et sans contact direct.

L’avantage de cette cabine c’est qu’elle permet aux patients de se tenir à l'extérieur à une distance de sécurité, de sorte qu'ils ne se trouvent pas dans un espace clos. L’autre avantage, c’est que le système de dépistage extérieur permet de remplacer les équipements de protection du personnel de santé , explique Brock Mosley, vice-président des partenariats stratégiques de Honey Group.

L’entreprise est en discussion avec SPOSanté publique Ottawa pour développer sa technologie. La Dre Vera Etches souhaite que davantage de cliniques mobiles voient le jour dans d’autres quartiers de la ville.

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais souhaite emboîter le pas. Dans un point de presse, vendredi, la directrice régionale de santé publique en Outaouais, Brigitte Pinard, a dit qu'elle envisageait d'en mettre en place.

Hausse des nouveaux cas de COVID-19 à Ottawa

La dernière mise à jour de SPOSanté publique Ottawa indique que 16 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés depuis vendredi. Cette hausse, plus importante que d'habitude, s'explique par un retard dans les signalements.

Il y a eu un léger retard dans l'extraction des données hier, et l'augmentation des cas dans le rapport d'aujourd'hui reflète plus qu'une période de 24 heures , écrit SPOSanté publique Ottawa , dans un courriel adressé à CBC.

Au total, 2 146 cas de COVID-19 ont été confirmés sur le territoire d'Ottawa depuis le début de la pandémie. Sur ce nombre, 1 831 personnes — soit environ 85 % de tous les cas — sont considérées rétablies.

On ne déplore aucun autre décès des suites de la COVID-19 samedi. Cela fait plus deux semaines que SPOSanté publique Ottawa ne recense plus aucun décès. Personne n'est en soins intensifs.

Toutefois, encore 52 cas sont actifs, tandis que quatre éclosions sont encore en cours dans des établissements, comme des centres de soins de longue durée.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, la région éponyme compte maintenant 619 cas confirmés de COVID-19, soit 1 de plus que vendredi. Parmi ces cas, 110 employés du CISSS CISSS de l'Outaouais ont contracté la maladie depuis le début de la crise. Le nombre total de décès reste à 33. 518 personnes sont rétablies et 5 sont encore hospitalisées.

Avec les informations de Fiona Collienne et de CBC