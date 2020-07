2frères de passage en formule ciné-parc

Les gens qui ont pu se procurer des places parmi les 120 disponibles pour la prestation de samedi soir à Rimouski seront invités à garer leur voiture au Complexe Léonidas.

Les spectateurs n’auront qu’à syntoniser leur radio pour écouter Sonny et Erik Caouette, en spectacle sur la scène en face d'eux.

Ça donne comme une espèce de souffle de vie à la culture, souffle qui avait été perdu avec l’arrivée de la COVID. Sonny Caouette

L'idée a été d’importer ce concept vu ailleurs en Europe pour continuer à se produire devant public en respectant la distanciation sociale.

On pensait que l’ambiance allait peut-être être un peu froide, mais c’est une appréhension qui s’est avérée fausse avec le temps parce qu’on s’est rendu compte que les gens sortent de leur véhicule, sortent leur chaise de patio [...] Les gens nous témoignent leur amour avec des klaxons et des flashs de char , décrit Sonny Caouette.

On s’attendait tous à ne pas faire grand-chose au niveau culture cet été, et quand on a lancé ça, on s’est dit "au pire ça va être mieux que rien", mais finalement, ça s’est avéré être super le fun. Érik Caouette, membre de la formation 2frères

Erik et Sonny Caouette sur la scène installée à Rimouski Photo : Radio-Canada

Les deux musiciens saluent d’ailleurs le travail de l’équipe des Grandes Fêtes et d’Éole en musique, qui ont voulu accueillir l’événement à Rimouski et à Matane.

Quand on a eu l’idée de lancer la tournée des ciné-parcs, les Grandes fêtes Telus et Éole en musique ont été les premiers à dire oui, mais non seulement à dire oui, mais aussi à mettre l’épaule à la roue pour rendre ça possible, parce que c’est ben beau dire on part en tournée de ciné-parcs, ici il n’y a pas de scène d’habitude, il n’y a pas d’écran, on arrive avec tout ça, ça prenait aussi beaucoup de gens pour organiser tout ça , explique Erik Caouette.

C’est vraiment beaucoup beaucoup de travail et Rimouski et Matane ont répondu présent. Donc on est là avec grand plaisir. Erik Caouette, membre de la formation 2frères

Les artistes comptent présenter leurs plus grands succès, et répondront même aux demandes spéciales, envoyées par le biais des médias sociaux.

C’est le genre d’expérience qui pourrait se répéter quelques fois par année, et ça ne me dérangerait pas même quand la pandémie sera derrière nous , mentionne Sonny Caouette, qui a avoué être lui-même un grand adepte du ciné-parc.

Les billets étaient par ailleurs gratuits et tirés au sort dans le cadre d'un concours.

2frères se rendra ensuite dans le stationnement du Canadian Tire à Matane, dimanche soir.

