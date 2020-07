Vous avez récemment fréquenté un bar? Faites-vous tester, demande Santé Montréal

Des clients ou des employés contagieux ont fréquenté au moins 5 établissements de Montréal depuis le 1er juillet. Les équipes de santé publique ont communiqué avec ces bars et ont pu contacter certaines personnes exposées au virus, mais peu de restaurants tiennent de registre et plusieurs personnes n’ont pas pu être retrouvées.

Ces personnes et ces employés sont invités à composer le 514 644-4545 pour savoir où aller se faire tester.

La direction régionale de santé publique de Montréal tient un point de presse à 16 h 30 et donnera plus de détails sur la situation.

La région de Montréal connaît une augmentation du nombre de jeunes de 15 à 39 ans qui sont infectés depuis les dernières semaines. Plus de 25 % des cas à Montréal sont chez des personnes de 20 à 40 ans.

J’ai bien peur que ces observations ne reflètent que la pointe de l’iceberg, dit Dr. David Kaiser, chef médical du Service Environnement urbain et sains habitudes de vie. La pandémie n’est pas derrière nous, la transmission communautaire est encore bien présente à Montréal. Si nous voulons amoindrir les impacts d’une potentielle deuxième vague, il faut absolument que les personnes qui commencent à développer des symptômes s’apparentant à la COVID-19 et les personnes ayant potentiellement été en contact avec des cas aient se faire dépister et s'isolent jusqu'à ce qu'elles reçoivent leur résultat .

Cette semaine, le gouvernement du Québec a annoncé que la vente d'alcool sera interdite dans tous les bars du Québec après minuit et les établissements devront fermer leurs portes à compter de 1 h du matin.

Cette annonce a été faite après que des éclosions de COVID-19 liées à des fêtes privées et des rassemblements dans des bars ont fait grimper les statistiques de contagion, notamment chez les jeunes adultes.

Plus de détails à venir