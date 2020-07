Twitter suspend une cinquantaine de comptes associés à des suprémacistes blancs

La décision survient quelques jours après la publication d’un article de NBC News documentant la prolifération de contenu suprémaciste blanc sur les réseaux sociaux.

Les comptes en question ont été suspendus pour violation de nos politiques relatives à l’extrémisme violent , a affirmé Twitter dans une déclaration.

Dans un rapport publié mardi par le Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE), Twitter et YouTube ont tous deux été critiqués pour avoir aidé des groupes nationalistes blancs à propager leur message et à recruter de nouveaux membres.

Le rapport avait pour point central la mouvance identitaire, une idéologie basée sur l’affirmation selon laquelle les personnes d’héritage européen sont en train d’être remplacées par les personnes immigrantes. Le GPAHE a identifié 67 comptes Twitter reliés à des chapitres de ce mouvement dans 14 pays, et suivis au total par 140 000 personnes.

Je crois que Twitter a pris une décision très importante, parce que cela signifie que les principaux groupes suprémacistes blancs, qui sont reliés entre autres aux actes violents survenus à Christchurch et à plusieurs autres attaques, ne pourront plus utiliser Twitter pour faire de la propagande envers les personnes de couleur ou pour recruter des jeunes personnes , a affirmé Heidi Beirich, co-autrice du rapport.

Mme Beirich fait ici référence à l’attaque de 2019 perpétrée contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, lors de laquelle un extrémiste de droite à abattu de sang froid 51 personnes.

L’un des comptes suspendus appartient à Martin Sellner, le leader du Mouvement identitaire en Autriche.

Martin Sellner, le leader de Mouvance identitaire, un groupe d'extrême droite basé en Autriche. Photo : afp via getty images / GEORG HOCHMUTH

C’est un autre acte de censure contre la liberté d’expression , a affirmé Sellner dans une entrevue téléphonique avec NBC News.