Trombes d'eau et nuages en entonnoir possibles dans le sud de l'Ontario

Dans un avis météorologique, l'agence météorologique fédérale a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles des nuages ​​en entonnoir et des trombes d'eau ont été aperçus dans la région du Niagara et sur le lac Érié.

Selon Alexandre Parent, météorologiste pour Environnement Canada, la formation de nuages ​​en entonnoir est possible jusqu'à environ 20 h samedi.

M. Parent a déclaré samedi dans une interview à CBC Toronto que des nuages ​​en entonnoir ont été repérés à Thorold au sud de St. Catharines et à Niagara Falls.

Des trombes d'eau ont été observées sur le lac Érié et le lac Nipissing près de North Bay, a-t-il ajouté.

M. Parent a déclaré que les conditions étaient favorables samedi parce que le sud de l'Ontario passe d'un temps chaud et humide à un temps plus frais et plus sec. Ce changement de masses d’air est propice à la formation de ces conditions.

Quand il y a cette transition, il y a de l'instabilité , a déclaré M. Parent.

Nous avons de l'air assez chaud et humide près du sol et de l'air plus sec et plus frais au-dessus. Si des orages se forment et que le mélange d’air créé une certaine rotation, vous pouvez voir des nuages ​​en entonnoir.

Si un nuage en entonnoir est suffisamment fort, que les conditions améliorent sa rotation et qu'il atteint le sol, il devient alors une tornade, selon M. Parent.

Nous nous attendons à ce que les nuages ​​en entonnoir soient de courte durée , a déclaré M. Parent. Mais quiconque voit un nuage en entonnoir devrait se mettre à l'abri dès que possible.

L’avertissement émis par Environnement Canada explique qu’il faut traiter sérieusement tout nuage en entonnoir. Si un nuage en entonnoir se développe à proximité, préparez-vous à vous abriter. Ces nuages ​​en entonnoir apparaissent généralement avec peu ou pas d'avertissement .

Un bulletin météorologique spécial a aussi été publié en raison des risques de forte pluie. On pourrait voir de 25 à 50 millimètres de pluie par heure. Certaines zones pourraient recevoir de 50 à 100 millimètres de pluie samedi.

Des inondations localisées sont possibles, selon l'agence météorologique.