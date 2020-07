La Fonderie Horne dépose un plan d'action bonifié pour réduire les émissions d'arsenic

L'entreprise a délaissé deux mesures jugées moins performantes de l'ancien plan et les a remplacées par deux nouveaux projets qui permettraient une réduction notable de l'arsenic.

Le premier est un projet de captation et de traitement des évents de toit du secteur de l’allée des convertisseurs et anodes et l'autre de captation et de traitement de certains évents de toit du réacteur.

Les responsables de la fonderie prévoient arriver à une réduction de l’arsenic enregistré à la station légale de 3 à 10 % et de 5 à 10 %.

Des projets qui nécessitent un investissement de 5 millions $, mentionne la fonderie dans un communiqué.

« La décision que nous avons pris d’apporter des modifications à notre plan d’action s’appuie sur notre volonté de réduire de façon encore plus significative, et ce, le plus rapidement possible, nos émissions d’arsenic, précise le directeur de la Fonderie Yves Brouillette.

Rappelons que le plan d’action prévoit une dizaine d’actions pour réduire les émissions d'arsenic.

La fonderie promet de publier sur son site Internet la mise à jour de son plan au cours des jours à venir.