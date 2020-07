Coups de feu sur des voitures à Meteghan : 13 accusations déposées

Plusieurs citoyens avaient signalé la présence d’un homme qui, disaient-ils, tirait des coups de feu sur les automobilistes à partir du perron d’un domicile situé sur la route 1.

Huit personnes ont communiqué avec les autorités pour dire que leur véhicule avait été endommagé, selon la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ).

La GRCGendarmerie royale du Canada s’était rendue sur les lieux le 29 juin pour arrêter un suspect, Ezio Del Duca, 46 ans. Elle y avait saisi des armes à feu après une fouille de la résidence.

La police indique samedi avoir déposé 13 chefs d’accusation contre Ezio Del Duca, de Meteghan River.

Il fait face à huit accusations de méfaits et à un certain nombre d’accusations relatives à la possession et à l’utilisation d’armes à feu , indique la GRCGendarmerie royale du Canada de Meteghan.

Le suspect doit comparaître en cour provinciale le 24 août à Digby.