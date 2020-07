COVID-19 : 91 nouveaux cas et 8 décès supplémentaires au Québec

Québec fait état samedi de 91 nouveaux cas de COVID-19 déclarés dans les dernières 24 heures et comptabilise 8 nouveaux décès, dont 4 survenus avant le 3 juillet.

Au total, le nombre de personnes infectées s'établit maintenant à 56 407 et le nombre de décès à 5620.

Le nombre d’hospitalisations continue de diminuer, cette fois de 4, pour atteindre 313. Il était de 375 il y a une semaine.

Parmi ces personnes, 22 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de 2.

Le ministère de la Santé mentionne par ailleurs que 12 232 personnes ont été testées pour la maladie jeudi dernier.

Montréal est toujours la région la plus touchée de la province, avec 27 529 cas, suivie de la Montérégie et de Laval, avec respectivement 8088 et 5859 cas.

La Montérégie fait face à une éclosion de cas, notamment en raison de deux fêtes tenues dans des résidences privées et d'une contamination survenue dans un bar du Quartier Dix30, à Brossard. Près de 80 personnes présentes lors de ces événements ont reçu un diagnostic positif.

À Mercier, 38 cas ont été détectés en 10 jours, ce qui a conduit la municipalité à décréter obligatoire le port du masque dans tous les lieux publics intérieurs à partir du 15 juillet.