Quoi faire quand le mauvais temps frappe et que nous sommes à l'extérieur?

La météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada Terri Lang offre des conseils sur ce qu’il faut faire si vous recevez un avertissement météorologique alors que vous êtes à l’extérieur de votre demeure.

En randonnée

Lorsque vous êtes à des kilomètres de l’abri le plus proche, il faut planifier et se préparer, explique Terri Lang.

C’est l’un des pires scénarios dans lequel vous pouvez être. Ce n’est pas seulement le vent ou la grêle qui vous menace, vous êtes aussi à risque d’être frappé par la foudre , dit-elle.

Elle conseille de bien se renseigner sur les conditions météorologiques. Si les prévisions pour le secteur où vous prévoyez aller ne sont pas bonnes, il vaut peut-être mieux changer vos plans.

Dans une tente

Les campeurs font face à plusieurs défis en cas de grande tempête.

Les vents forts peuvent être dangereux et si la foudre frappe le sol, le courant peut être transporté à travers celui-ci.

En cas de tempête, il ne faut pas rester dans sa tente, explique la météorologue Terri Lang. Photo : iStock

Vous êtes en contact avec le sol donc vous êtes en danger , souligne Terri Lang.

Elle explique que la chose à faire est donc de sortir de la tente et de s’abriter dans un véhicule ou un bâtiment à proximité jusqu'à ce que la tempête soit terminée.

Sur l’eau

Lorsque vous êtes dans une embarcation et qu’un orage approche, Terri Lang conseille de se diriger vers la rive.

Il faut se fier à ses yeux et ses oreilles. Même si vous n’avez pas reçu d’avertissement météo, si vous voyez des signes qu’un orage s’en vient quittez le lac le plus rapidement possible , précise-t-elle en rappelant que la majorité des bateaux sont en métal et risque donc d’attirer la foudre.

Dans un événement extérieur

Lorsque vous assistez à un festival ou une grande célébration, vous vous trouvez souvent dans un champ loin d’un abri potentiel où vous mettre à l’abri en cas de météo extrême.

Les participants au festival de musique Craven Country Thunder se sont retrouvés les pieds dans l'eau après le passage d'une tempête l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Natascia Lypny

Bien que les organisateurs de tels événements sont responsables de surveiller la météo et de faire savoir aux gens quand les conditions se détériorent, les gens qui assistent doivent aussi êtes responsable d’eux-mêmes , souligne Terri Lang.

Surveillez donc les conditions afin de pouvoir quitter le site rapidement s’il le faut.

Fatigue concernant les avertissements

Chaque été, les résidents des Prairies reçoivent de nombreux avertissements et alertes qui ne se concrétisent pas toujours.

Certaines personnes oublient donc parfois de faire attention, note Terri Lang. Ils pensent que c’est pour un autre endroit, que ce n’est pas pour eux , croit-elle.

Les gens attendent aussi parfois jusqu’à la dernière minute pour se mettre à l’abri. On prend de mauvaises décisions quand on n’est pas préparé et qu’on panique , fait-elle remarquer.

Elle réitère donc l’importance d’assumer la responsabilité de sa propre sécurité, d’avoir un plan de sortie et de savoir quand l’utiliser.