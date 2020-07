Le Vieux Clocher de Magog fin prêt pour sa réouverture

On avait hâte de rencontrer autant le public que les artistes, de revivre quelque part, parce que le vieux clocher c’est 150 spectacles par année, donc c’était un grand trou du mois de mars à aujourd’hui , s’est réjoui le directeur artistique du Vieux Clocher de Magog, Bernard Caza.

Les propriétaires de l’établissement n’auront pas chômé pendant la fermeture. Des travaux ont été réalisés pour remettre l’établissement au goût du jour.

On en a profité pour faire quelques rénovations, quelques rafraîchissements, on a sablé les planchers, on est fin prêt pour recevoir la visite , a affirmé le directeur artistique.

La salle passe de 400 à 175 places pour respecter le deux mètres entre chaque spectateur.

O n suggère d’avoir le masque pour entrer et sortir [de la salle]. On demande aux gens de rester assis à moins d’avoir besoin d’aller à la salle de bain, a expliqué Bernard Caza. Ce sont des spectacles sans entracte pour avoir le moins de mouvement dans la salle. Sinon c’est la même intimité, le même son, la même scène , a indiqué Bernard Caza.

Au cours des prochaines semaines, des spectacles d’humour et de musique seront présentés sur les planches. Entre le 11 juillet et le 5 septembre on a 45 spectacles , a ajouté le directeur.

Des retombées pour Magog

La mairesse de Magog se réjouit de l’ouverture de la salle de spectacle.

Le Vieux Clocher c’est une institution, c’est reconnu partout au Québec et nous on est très heureux de l’avoir sur notre territoire, c’est une bonne nouvelle, a indiqué Vicki-May Hamm.

C’est énorme, c’est la salle de spectacle principale. Beaucoup de gens vont prendre un souper-spectacle, c’est bon pour les restaurants aussi. Vicki-May Hamm, mairesse de Magog