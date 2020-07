COVID-19 en Ontario : 130 nouvelles infections et diminution des cas actifs

Santé publique Ontario confirme 130 nouvelles infections, samedi. La province rapporte sa plus grande diminution du nombre de cas actifs depuis le début du mois.

L'Ontario passe sous la barre des 1500 cas actifs pour la première depuis le 7 mai, avec 267 nouvelles guérisons recensées samedi.

Les nouveaux cas sont concentrés à Toronto et dans les régions de Peel, York et Windsor-Essex avec respectivement 42, 26, 12 et 12 cas.

Des 34 bureaux de santé publique en Ontario, 18 ne rapporte aucun nouveau cas de la maladie.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a confirmé un total de 36 594 cas de COVID-19.

Sur ce total, 88,6 % des Ontariens qui ont contracté le virus sont guéris.

Pour ce qui est du dépistage, plus de 29 500 tests ont été effectués en 24 heures.

Dans les foyers de soins de longue durée, 42 éclosions sont encore actives. La province rapporte 14 éclosions en cours dans les maisons de retraite.

Santé publique Ontario confirme 8 nouvelles contaminations chez les résidents et 15 chez les travailleurs de la santé.

Les données compilées par CBC font été de 2752 décès depuis le début de la crise sanitaire.