Le plan de communication COVID-19 de la Nouvelle-Écosse questionné

En quelques occasions seulement, au début de la pandémie, d’autres intervenants se sont joints à eux.

Amy Thurlow, enseignante à l’université Mount Saint Vincent d’Halifax et directrice du département d’études en communications, estime que cette approche est un bon moyen de diffuser un message ciblé , en particulier lorsque la population cherche à obtenir le plus d’informations possible sur un sujet important.

Lorsque nous sommes dans une situation de crise aussi grave, les gens veulent être informés quotidiennement, ou même davantage, dans certains cas , dit-elle.

Récemment, le message a évolué et se concentre plutôt sur la relance de l’économie, et les points de presse sont devenus moins fréquents, n’ayant parfois lieu qu’une ou deux fois par semaine.

Comme la pandémie se prolonge, Amy Thurlow souligne la nécessité d’ajuster le plan de communication pour maintenir l’attention du public.

Il n’est pas possible de maintenir un tel niveau d’attention du public avec ce format pendant de longues périodes Amy Thurlow, enseignante à l’université Mount Saint Vincent d’Halifax et directrice du département d’études en communications

Amy Thurlow croient que l’un des moyens dont dispose le gouvernement pour s’assurer que les gens continuent d’être à l’écoute et de prêter attention, est de faire participer différentes personnes aux points de presse.

Aspects critiqués

Depuis mars, le format utilisé lors des points de presse ne permet pas aux journalistes que de poser deux questions chacun. Il n’est souvent pas possible de couvrir tout ce dont Stephen McNeil et le Dr Robert Strang discutent.

Il est également arrivé que des informations incomplètes ou erronées soient fournies lors des points de presse.

Cela a été le cas pour une prime de salaire concernant certains travailleurs essentiels et l’annonce initiale de la bulle familiale.

À l’origine, la bulle était décrite comme une mesure applicable aux familles immédiates et a été clarifiée par la suite pour être ouverte à tout groupe spécifique choisi par une personne.

Les chefs de l’opposition ont aussi déclaré que le premier ministre n’a pas été clair sur certains des problèmes les plus importants de la pandémie, notamment sur la réglementation aux frontières et sur les réouvertures des écoles et des garderies.

Tim Houston, chef du Parti progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, le 9 février 2020 à Halifax. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Le leader conservateur Tim Houston a qualifié de message contradictoire l’annulation du traversier de Yarmouth pour la saison.

Le chef du NPD, Gary Burrill, estime que contrairement à la plupart des provinces, la Nouvelle-Écosse n’avait pas d’approche clairement définie et par étapes pour relancer l’économie.

Bien que Stephen McNeil ait déclaré que ce choix était intentionnel, Gary Burrill fait remarquer que l’absence d’un plan défini a créé confusion et anxiété pour plusieurs citoyens.

Le chef du Nouveau Parti démocratique de la Nouvelle-Écosse Gary Burrill. (Archive). Photo : CBC

Jim Bickerton, politologue à l’université St Francis Xavier d’Antigonish, affirme que le premier ministre et son gouvernement seront particulièrement sous la loupe à ce stade de la pandémie.

Comme le simple confinement et la tentative d’aplatir la courbe ne sont plus à l’ordre du jour, cela laisse plus de place à la critique et au recul du public.

Jim Bickerton indique que la Nouvelle-Écosse utilise un processus de dépistage beaucoup moins sévère à la frontière que le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard depuis le début de la bulle des provinces de l’Atlantique.

Avec les informations de Michael Gorman de CBC