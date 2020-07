5 règles de base pour réussir son potager à la maison

Covid oblige, cet été, beaucoup de gens passent plus de temps dans leur cour — quand ils en ont une! Et certains s’adonnent à une activité très populaire ces temps-ci : le jardinage.

Il y en a qui se sont lancé dans cette aventure sans trop s’y connaître avec un résultat, à la mi-saison, loin d’être satisfaisants. Pourtant, il ne suffit que de quelques notions de base pour réussir son jardin potager.

Tous les moyens sont bons! Dans ce jardin, le propriétaires se sert de ses cochons pour désherber. Les cochons nettoient le sol en mangeant les mauvaises herbes et enrichissent la terre avec leurs excréments. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

1. L'entretien, c’est la clé!

Vous souhaitez une belle récolte? Entretenez votre potager, conseille Jonathan Lauzon de passage à l’émission Tout inclus. Cela peut sembler une évidence, mais on ne s’y prend pas de n’importe quelle façon. Il faut désherber et biner son jardin. Gardez en tête que la mauvaise herbe attire les insectes ravageurs et que le binage favorise la pénétration de l’eau dans le sol. Au mois de juillet, moment où la croissance de certains plants est optimale, il est très important d'amender et de fertiliser son potager.

On arrose, mais pas trop! L’expression « vivre d’amour et d’eau fraîche » ne s’applique pas à votre potager. Photo : Getty Images

2. Ne pas trop arroser son potager

L’expression vivre d’amour et d’eau fraîche ne s’applique pas à votre potager. L’arrosage c’est important, confirme Jonathan Lauzon, mais faites bien attention toutefois de ne pas arroser tous les jours. Un potager en pleine terre peut se contenter de deux à trois arrosages par semaine. De préférence, on fait ça le matin avant 10 h et on évite d’arroser les feuilles, car cela favorise le développement de maladies.

Les abeilles sont de grands insectes pollinisateurs. Sur cette image, des cultivateurs de bleuets font appel à elles pour polliniser leurs champs. Photo : iStock / Betty4240

3. Faites appel aux abeilles!

Vous avez de belles grosses fleurs, mais peu ou pas de fruits? Un problème de pollinisation se profile peut-être à l’horizon. Heureusement, il est possible de corriger le tir en plaçant des fleurs près de votre jardin afin d’attirer abeilles, bourdons et papillons. Ces insectes transportent le pollen de fleur en fleur et favorisent la fécondation. Vous pouvez aussi vous improviser pollinisateur en utilisant un coton-tige. La pollinisation manuelle consiste à prélever le pollen d’une fleur mâle et de le déposer dans une fleur femelle.

Le scarabée japonais peut détruire de nombreuses espèces de plantes. Photo : iStock

4. Chassez les indésirables

Les ennemis des potagers? Chrysomèles, pucerons, scarabée japonais, teigne du poireau, perce-oreilles, etc. Une armée d’insectes semble avoir reçu la mission de détruire nos plants. Il serait tentant d’utiliser des pesticides ou insecticides chimiques, mais c’est possible de chasser les bibittes de manière biologique. Jonathan Lauzon suggère de faire tomber les chrysomèles dans de l’eau savonneuse, d’utiliser du savon noir pour les pucerons et d’attraper les scarabées avec un piège à phéromone.

Mettez toutes les chances de votre côté : en votre absence, demandez à un voisin d'arroser votre potager. Photo : iStock

5. Soyez gentils avec votre voisin

Entretenir un potager, c’est un peu comme avoir un enfant ou élever un animal. Il faut être attentionné, patient et dévoué. Il faut aussi prévoir un plan, lorsqu’on choisit de partir en vacances. Si vous quittez quelques jours, Jonathan Lauzon, vous recommande de bien arroser vos plants avant votre départ. Vous partez une semaine? Récoltez tous les fruits et légumes mûrs, ensuite arrosez. Deux semaines? Binez, désherbez, récoltez, mettez du paillis à la base des plants et... arrosez. L’idéal, convient toutefois M. Lauzon, est de gentiment faire appel à votre voisin pour qu’il s’occupe de l'arrosage pendant votre absence.

Selon une idée originale de l’émission Tout inclus