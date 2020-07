Une fusillade fait 5 blessés graves à Toronto

Le Service de police de Toronto est intervenu vers 22 h 30 au coin de la rue Jane et de l'avenue Woolner après avoir reçu le signalement de multiples coups de feu .

Sur place, les agents ont trouvé trois victimes, une femme et deux hommes; ils ont été transportés à l'hôpital. Deux autres personnes blessées par balle se sont rendues elles-mêmes à l'hôpital, selon la police.

La police parle d’une importante scène de crime . Les enquêteurs sont à la recherche de deux suspects qui auraient tiré sans discernement depuis un véhicule.

D'autres coups de feu

Un peu plus tôt en soirée, une fusillade a aussi été rapportée dans le secteur de l'avenue Victoria Park et du croissant Parma, dans l'est de la ville. Des coups de feu auraient été tirés en direction d'une résidence et d'au moins deux véhicules, selon la police, qui recherche un VUSvéhicule utilitaire sport noir et trois suspects.

Des agents ont répondu plus tard à une autre fusillade dans le nord-ouest, où ils ont reçu le signalement de 6 ou 7 suspects qui auraient tiré en direction d'un véhicule en fuite. Il n'y a pas de victimes rapportées.

Plus tôt dans la journée de vendredi, une fusillade a aussi été signalée dans le secteur de Don Mills et Eglinton Est. Et une fusillade dans le stationnement du centre commercial Scarborough Town Centre a fait un blessé grave.