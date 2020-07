Vincent Forcier prend la barre de l’UniThéâtre pour la saison 2020

Vincent Forcier a joué plusieurs rôles, sur scène et dans les coulisses, mais celui de directeur artistique et co-directeur général de l’UniThéâtre est sans doute le plus grand d’entre eux.

Je suis vraiment excité, et enthousiaste, en même temps, j’ai vraiment le défi en tête , lance-t-il.

Il assurera le poste pendant un an, le temps que sa prédécesseure, Joëlle Préfontaine, revienne de son congé de maternité. En pleine pandémie, le défi s’annonce grand.

Tout change de semaine en semaine, donc ce que moi je fais en ce moment, c’est que je développe un plan A, un plan B et un plan C , dit-il.

Son plan A, c’est de présenter la programmation complète avec quatre pièces. La première serait jouée vers la fin novembre, en salle. Il explore cependant aussi l’idée de jouer la pièce dehors, ou de la diffuser en ligne, si jamais une nouvelle flambée de COVID-19 force l’Alberta à resserrer ses règles sur les rassemblements.

Les ateliers d’écriture et de lecture dramaturgiques se donneront probablement sur zoom. Il reste encore à déterminer si la tournée pour enfants pourra avoir lieu dans les écoles, comme d’habitude.

Quoiqu’il arrive, Vincent Forcier a bien l’intention d’offrir une expérience magique au public.

Ça va ou bien être la magie qu’on revient tous dans le théâtre, et tout va bien, ou bien la magie que le théâtre va s’adapter d’une façon qu’on ne savait pas que c’était possible , lance-t-il en souriant.

Entre temps, l’UniThéâtre cherche également à combler quatre sièges sur son conseil d’administration. Vincent Forcier voit d’un bon oeil l’arrivée de nouveaux membres.

On s’enseigne tous les uns les autres et on apprend ensemble parce qu’on est une équipe , dit-il.

Il promet de garder sa porte ouverte tout au long de son mandat aux idées du conseil d’administration comme à celles du public.

J’ai travaillé souvent dans des créations ou tout le monde a le droit d’avoir des idées. Je veux que la communauté sache qu’ils peuvent venir me parler, venir me donner leurs idées. Je veux que tout le monde se sente comme s’ils ont une main dans la création de ce qui se passe. Vincent Forcier, directeur artistique par intérim, UniThéâtre

Le théâtre franco-albertain, d’un Forcier à l’autre

Le nom de Vincent Forcier est bien connu dans le milieu artistique francophone. Il a été danseur, comédien, improvisateur. Il a également mis en scène des pièces comme Les Neiges et Simone et le whole shebang, et cofondé la troupe Surreal So Real.

Il est aussi héritier d’une petite dynastie du théâtre franco-albertain. Son grand-père, Julien Forcier, a été le premier directeur artistique du Théâtre français, en 1970. Sa grand-mère, Ève Marie, a également occupé ce poste, avant que l'institution ne fusionne avec La Boîte à Popicos pour devenir l'UniThéâtre.

Ma grand-mère est morte il y a longtemps, et j’ai toujours fait un cheers à elle à chaque pièce que je fais, [...] et mon grand-père est mort récemment, donc je me sens comme si c’était un beau cadeau pour lui, pour l’honorer, que je fasse cette job-ci , raconte Vincent Forcier.

Il compte bien continuer de marcher dans leurs traces encore longtemps et éventuellement réappliquer pour ce poste-ci […] ou dans un autre théâtre .

La programmation de l’UniThéâtre devrait être annoncée prochainement.