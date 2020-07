Célébrer le 14 juillet à Vancouver

Même si la Colombie-Britannique ne ressemble pas à la France, la vue des montagnes à Vancouver rappelle à Gratianne Daum son enfance à Saint-Jean-de-Luz, au Pays basque.

L'une des rares choses qui me manquent en France, paradoxalement, ce sont les montagnes. Mes Pyrénées. Donc quand je viens à Trimble park et que j'ai cette vue, tout de suite je suis apaisée.

Et qui dit France dit gastronomie française. Bien sûr, il y a les croissants, mais aussi des mets régionaux comme les beignets de fleurs de courgette, que l’on mange surtout en Provence.

Si vraiment j’ai envie de manger quelque chose qui me rappelle la France, je vais au marché des fermiers qui est en face de chez moi le dimanche matin et là, ils vendent des fleurs de courgette et j’adore faire les beignets de fleurs de courgette.

Michèle Smolkin