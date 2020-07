Une Rouynorandienne réussit à amasser 25 000 $ de dons pour une opération aux États-Unis

Camille Beaupré et ses deux garçons. Photo : Gracieuseté

Camille Beaupré ira faire retirer sa bandelette urinaire aux États-Unis le 24 juillet prochain.

Ce 25 000 $ est le montant nécessaire pour l’opération qui sera effectuée dans la ville de Saint-Louis. En tout, 358 personnes ont fait un don en date du 10 juillet.

Retour en arrière

Le 5 février dernier, la jeune femme de 31 ans s’est fait implanter une bandelette sous-urétrale pour soigner mon incontinence urinaire. Depuis, elle accumule les douleurs et les problèmes de santé.

Les frais ne sont actuellement pas couverts par la Régie d’assurance maladie du Québec.

Dans une enquête publiée par le Collège des médecins le 16 juin 2020, on peut lire qu’il existe un problème non négligeable d’effets secondaires liés aux bandelettes sous-urétrales et qu’un moratoire devrait être instauré.