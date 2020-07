Pénurie d'accessoires de piscine

Plusieurs équipements et accessoires de piscine sont difficiles à trouver en ce moment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En raison de la pandémie, les installations de baignade sont plus populaires que jamais.

Marie-Philippe Lapointe l'a constaté à ses dépens. La femme de Chicoutimi-Nord a besoin d'une nouvelle échelle pour sa piscine, mais elle n'en trouve nulle part.

On a commencé à aller voir dans les magasins, ils nous disaient que tout était vendu, explique Marie-Philippe Lapointe. On a demandé les démos, si on pouvait commander ailleurs aussi.

Elle a poursuivi ses recherches en ligne, a consulté les petites annonces, mais rien a été concluant.

Une pénurie

Chez Piscines Soleil, plusieurs accessoires pour les piscines sont en rupture de stock. Des tuyaux, des adaptateurs, des filtreurs, on reçoit ça au compte-goutte, indique la propriétaire, Estelle Boulianne. Quand le fournisseur en reçoit, il nous en envoie un peu. C’est la même chose pour les pompes.

Ce qu’il manque le plus chez le détaillant, ce sont les spas. L’approvisionnement pour 2020 est terminé, ajoute Mme Boulianne. Ce qui va rentrer prochainement, tout est déjà vendu et on ne peut plus recommander. Ce qu’on recommande, ça va aller fin décembre, début janvier, donc, en 2021.

La situation est la même au magasin Club Piscine de Chicoutimi. On manque de plomberie, de toiles, de piscines. On a réussi à faire des commandes supplémentaires pour les piscines, mais c’est pour la fin juillet, explique le copropriétaire, Pierre Pedneault.

Certains commerçants de la région ont déjà commencé des commandes d’équipement pour 2021 afin d’éviter que la situation se reproduise l’an prochain.

D'après le reportage de Gabrielle Morissette