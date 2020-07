Une entreprise est critiquée pour un signe jugé raciste dans une publicité

Ça m’a dégoûté. Vraiment, ça m’a remué l'estomac , soutient Chris Strong, le gérant de la franchise Men in Kilts du nord de l'île de Vancouver, qui se spécialise dans le nettoyage de gouttières et de fenêtres.

L'homme qui fait le geste sur la photo dit qu'il s'agit d'un jeu auquel il joue avec ses enfants. Photo : Campbell River Mirror

L’entreprise a publié une image dans laquelle un homme fait un signe de la main jugé dérangeant par certains. L’homme pince ensemble son pouce et son index en levant ses trois autres doigts.

Pour de nombreuses personnes, ce signe veut dire que tout va bien, mais dans les dernières années, il a été adopté par le mouvement néonazi.

Ce signe de la main peut avoir une connotation raciste. Photo : Anti Defamation League

Selon le groupe antiraciste américain Anti Defamation League, ce geste a commencé à être utilisé en ligne pour représenter le « White Power » ou plus précisément la suprématie de la race blanche.

Son caractère ambigu sert ceux qui l'utilisent avec de mauvaises intentions, car ils peuvent nier qu’il s’agit d’un signe raciste.

Chris Strong assure que l’ancien employé qui fait le geste sur la publicité de son entreprise ne connaissait pas le caractère raciste du signe. L'entreprise Men in Kilts Canada remercie le public d’avoir porté le problème à son attention et promet d'être plus vigilante au contenu de ses publicités à l’avenir.