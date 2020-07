Près de 30 000 emplois créés au Manitoba en juin

Le Manitoba a enregistré une augmentation de 28 900 emplois durant le mois de juin, soit 4,9 % de plus par rapport au mois de mai, selon la dernière enquête sur la population active de Statistique Canada.

Cette augmentation est principalement marquée en ce qui concerne les emplois à temps partiel avec une hausse de 13,3 %. Les emplois à temps plein ne connaissent qu’une hausse de 3,1 %.

Le ministre des Finances, Scott Fielding, explique que plus de 40 % des Manitobains qui ont perdu leur emploi en raison de la COVID-19 ont pu retourner au travail.

Scott Fielding précise également que le chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans a reculé de 3,5 points de pourcentage pour se fixer à 19,3 %.

Le taux de chômage de la province est désormais de 10,1 %, soit deux points de pourcentage de moins que le taux national.

Nous pensons que c’est un pas dans la bonne direction , dit ce dernier.

Bilan financier de la COVID-19

Scott Fielding souligne les efforts entrepris par son gouvernement pour atténuer les conséquences économiques de la pandémie.

Le Manitoba a dépensé plus de 2 milliards de dollars en soutiens liés au nouveau coronavirus, dit-il, tout en précisant que de nouveaux investissements seront faits dans le domaine de la santé et de la création de nouveaux emplois.

Scott Fielding indique que le programme de protection contre les écarts financiers de la province, qui accorde un prêt unique de 6000 $ aux PMEpetite et moyenne entreprise , a permis d’aider plus de 7400 entreprises pour un montant total de plus de 44 millions de dollars.

Grâce au programme de retour au travail, il note que plus de 220 employeurs ont pu rappeler 600 employés. Les dépenses liées à ce programme s’élèvent à plus de 3 millions de dollars.

En ce qui concerne le programme de relance d’emploi du Manitoba, le ministre dit que plus de 1600 personnes ont déjà fait une demande. Ce programme verse 2000 $ à chaque demandeur admissible qui retourne travailler au moins 30 heures par semaine et qui cesse de percevoir la Prestation canadienne d’urgence ou une prestation fédérale semblable liée à la COVID-19.

Les étudiants

Selon Scott Fielding, plus de 1800 employeurs ont fait une demande afin d’avoir de l’argent pour embaucher plus de 4000 étudiants dans le cadre du programme d’emplois d’été pour les étudiants, une dépense totale de 20 millions de dollars.

La situation au pays

À l’échelle nationale, près d’un million d’emplois ont été créés le mois dernier au Canada.

Statistique Canada indique que malgré cette amélioration, il y a encore 1,8 million d’emplois de moins au pays aujourd’hui par rapport au mois de février.

L’agence fédérale souligne que le nombre d’emplois au Manitoba en avril ne représentait qu’environ 86,3 % de ce qu’il était en février. Le mois dernier, ce chiffre est passé à 97,1 %.