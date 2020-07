Tarifs d'électricité préférentiels dans les serres : des producteurs dubitatifs

Hydro-Québec invite la Régie de l’énergie à accepter un tarif 40 % moins cher que le tarif actuel. La société d’État offre déjà cet escompte aux producteurs qui font appel à au moins 300 kW de puissance. Avec la demande du gouvernement, le seuil d’admissibilité diminuerait à 50 kW.

Pour les Serres Sagami, cette annonce n’a aucun impact puisque l’entreprise bénéficiait déjà de ce tarif. Sagami dispose de ce tarif actuellement, indique le porte-parole de l'entreprise, André Michaud. Alors, ce que le gouvernement a voulu faire ce matin, c’est d’étendre l’accessibilité à ce tarif-là, fort probablement pour le développement de plus petits complexes de serres à travers le Québec.

Une énergie différente

Chez les plus petits producteurs comme les Serres Dame-Nature de Saint-Gédéon et les Serres en champs de Saint-Ambroise, on indique que les systèmes de chauffage au propane et à la biomasse viennent tout juste d’être installés.

La situation est la même chez les Serres Belle de jour où un système de biomasse a été installé il y a sept ans. Parce que ma biomasse est toujours moins chère que l'électricité. C'est à l'heure actuelle le coût le moins cher pour chauffer des serres , explique le chef de la production chez la coopérative, Mario Beaumont.

Ces nouveaux tarifs préférentiels permettraient à l'entreprise d'investir 200 000 $ pour acquérir des lampes ainsi que produire des poivrons et des concombres en hiver.

D'après le reportage de Gilles Munger